Riesige PV-Anlagen: „Flächen falsch ausgewählt“

Der notwendige Netzausbau wird in vielen Stellungnahmen mahnend erwähnt. Wie geht es dort voran?

Die Energie Steiermark hat angekündigt, 1,5 Milliarden Euro in den Netzausbau zu investieren. Heuer sind es etwa 150 Millionen Euro, der Schwerpunkt liegt laut Sprecher Urs Harnik auf der Oststeiermark („hier ist der größte Aufholbedarf“), aber auch auf Regionen der Weststeiermark, des Mur- und Mürztals. Noch in der Genehmigungsschleife ist die von der APG forcierte neue, leistungsstärkere Ennstal-Leitung. So trifft auf lokalen Widerstand.