Beim Einkauf spielen Salzburger Preise verrückt

Am Freitag die Stoffsackerln prall füllen und mit einem entspannten Gefühl ins Wochenende gehen: Das richtig gute Einkaufen bleibt für viele Menschen in Salzburg ein Wunschtraum. Oder es geht nicht mehr ohne gehöriges Bauchweh. Daran ändern auch die etwas gefallenen Preise im so genannten kleinen Warenkorb nichts. Etwas Butter, Milch, Aufschnitt, Brot, Joghurt, Nudeln, Bier und Schokolade: Wenn man für eine vierköpfige Familie die Grundversorgung fürs Wochenende sicherstellen will und 100 Euro und mehr hinlegen muss, erhöht das höchstens den Stresspegel.