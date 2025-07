„Ich will einfach wieder einen Weltcup gewinnen“

Fast 400 Tage, 392 um genau zu sein, ist es schon her, dass Downhill-Ass Valentina Höll bei einem Weltcuprennen ganz oben auf dem Podest stand. Im vergangenen Jahr holte die Pinzgauerin bei ihrem Heimrennen in Leogang den Sieg. Heuer gelang ihr dort der dritte Platz und zwei weitere Podestplätze an den anderen Weltcuporten. Doch immer war mindestens eine Fahrerin schneller. Dennoch übernahm sie durch diese konstanten Leistungen die Gesamtweltcupführung. „Es war eine mega große Überraschung für mich. Ich finde es cool, dass ich gar nicht drüber nachgedacht habe, weil sonst hätte ich mir vielleicht zu viel erwartet“, konnte 23-Jährige nach Rang zwei in Val di Sole vor zwei Wochen jubeln.