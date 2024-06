Erste Hürde fürs Skifahren am Kasberg überwunden

Skifahren am Kasberg soll auch im kommenden Winter wieder möglich sein. Der erste (rechtliche) Schritt dafür ist zumindest getan: Die Gläubiger nahmen den Sanierungsplan der insolventen Betreibergesellschaft an. Die Vorbereitungen für die nächste Saison laufen, der Betreiber sieht aber Bedarf an einer neuen Beschneiungsanlage.