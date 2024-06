Digitaler Bodyguard soll Honigsammler schützen

„SMS an den Imker“

Das Projekt wurde in der Lehrwerkstatt der Firma Frauscher Sensortechnik weiterentwickelt und gebaut, der erste Prototyp unter Schirmherrschaft von Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) bereits präsentiert. „Es funktioniert über die Geräuschkulisse. Sensoren erkennen den Warnschrei der Bienen oder eine auffällige Flügelschlagfrequenz“, weiß Gabriel Gruber von der Wirtschaftskammer Schärding. „Der Bienenstock schließt dann automatisch die Einflusslöcher und schickt eine SMS an den Imker“.