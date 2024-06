Sozialstunden für Schüler wegen Verfolgungsjagd

Es waren brenzlige Momente, die sich an jenem März-Tag auf der B311 zwischen Weißbach und Saalfelden abgespielt hatten: Der einheimische HTL-Schüler (15) war mit seinem auffrisierten Moped unterwegs, am Sozius saß ein gleichaltriger Freund. „Wir wollten eine Spritztour machen und dann bin ich gelasert worden“, erzählt der angeklagte Bursch beim Prozess am Donnerstag im Landesgericht. 94 km/h zeigte das Blitzer-Gerät an. Doch die Anhaltezeichen der Polizei missachtete er, brauste stattdessen davon.