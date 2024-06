Umstrittenes EU-Gesetz aus der Sicht Kärntens

Was anfangs abstrakt und kompliziert wirkt, scheint nach kurzer Betrachtung greifbarer: Das Renaturierungsgesetz (NRL, engl.: nature restoration law) ist eine Richtlinie der Europäischen Union, um die Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme und die Erreichung der Klima- und Biodiversitätsziele in allen Mitgliedsstaaten sicherzustellen. Konkret: Bis zum Jahr 2050 sollen EU-Länder für nahezu alle geschädigten Ökosysteme – angefangen von Wäldern und Wiesen, über Moore und Flüsse bis hin zu Seen und Meere – geeignete Maßnahmen ergriffen haben, um diese in einen guten Zustand zu bringen; soll heißen: sie zu renaturieren. Wie diese Maßnahmen aussehen, entscheiden die Nationen selbst. Grundsätzlich gilt aber ein Stufenplan: Bis 2030 geht es um 30 Prozent der Ökosysteme, wobei hier den Natura-2000-Gebieten Priorität eingeräumt wird!