Österreichs größtes Gravel-Rennen kommt wieder

Das Event verbindet nicht nur internationale Athleten, sondern sorgt auch für eine Belebung der Wirtschaft und des Tourismus. „Kärnten ist der perfekte Ort für eine solche Veranstaltung, da wir international als Bike Destination bekannt sind, eine Vielfalt an Radmöglichkeiten haben und Gäste deswegen zu uns kommen“, so Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung. Etwa 10.000 bis 12.000 Nächtigungen und rund 8000 Zuseher werden erwartet. Start und Ziel des Rennens ist in Velden am Wörthersee.