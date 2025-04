Heiße Boliden feiern großes Jubiläum am Wörthersee

Starke Motoren, breite Reifen und viele Fans – das Internationale Sportwagenfestival rollt bald wieder an. Das Treffen der teuren Boliden in Velden feiert heuer Jubiläum. „Schon zum 25. Mal sind wir von 16. bis 22. Juni in der Casino-Stadt zu Gast“, schwärmt Organisator Heribert Kasper, der auch Velden- und Wörthersee-Botschafter ist.