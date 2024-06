Nationalratspräsident Sobotka räumt seinen Sessel

Viele Rücktrittsaufforderungen

Rücktrittsaufforderungen gab es in den vergangenen Jahren zur Genüge: Zuletzt aufgrund seiner Erwähnung im Pilnacek-Tape, davor wegen seiner mutmaßlichen Verstrickungen in ÖVP-Korruptionsfälle, übte die Opposition immer wieder harsche Kritik am Nationalratspräsidenten. Auch als Vorsitzender diverser Untersuchungsausschüsse polarisierte Sobotka immer wieder. Bei den letzten beiden Ausschüssen ließ er sich dann auch durchgehend vertreten.