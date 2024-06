Indien: 40 verzweifelte Affen in Brunnen ertrunken

Indien leidet seit Wochen unter einer extremen Hitzewelle, vor allem im Norden des Landes stiegen die Temperaturen teilweise auf deutlich über 45 Grad Celsius. Hunderte Menschen starben bereits an den Folgen der extremen Hitze – und auch Wildtiere leiden. Da viele Seen und andere Gewässer ausgetrocknet sind, suchen sie in Dörfern nach Wasser.