Gefährliche Hitzewelle in Indien und Pakistan

Die Temperaturen in Nordindien und Pakistan betrugen in dieser Woche bereits an vielen Orten mehr als 45 Grad, am Wochenende sollen sie weiter steigen. Anfang der kommenden Woche sei wieder ein Abflauen in Sicht, sagte eine Sprecherin der Weltwetterorganisation (WMO) am Freitag in Genf.