Steiermark: Riesen-Schmetterling kehrt zurück!

„Ich erinnere mich noch genau: So in den 1960er-Jahren, da waren die Bäume bei uns voll von den Wiener Nachtpfauenaugen! Überall hingen diese schönen Schmetterlinge, die eine Flügelspannweite von bis zu 16 Zentimeter aufweisen, also so groß sind wie eine Hand, auf Obstbäumen“, denkt Johannes Gepp, Präsident des steirischen Naturschutzbundes, zurück.