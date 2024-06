Kanzler bereitet „Öxit“ vom Verbrenner-Verbot vor

Es war ein „Krone“-Artikel, der offenbarte, was sich in Brüssel seit mehreren Monaten politisch abzeichnet. Entscheidende Player in der Europäischen Union legen beim eigentlich für das Jahr 2035 fixierten Verbrenner-Verbot nämlich den Retourgang ein. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonte jüngst bereits etwa, dass die Entscheidung im Jahr 2026 ohnehin noch überprüft werde.