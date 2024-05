Terroralarm: „Märtyrer“ in Frankreich festgenommen

Es handle sich um das „erste vereitelte Attentat gegen die Olympischen Spiele“, die am 26. Juli beginnen. Wegen wiederholter Anschläge in Frankreich in den vergangenen Jahren sind die Sicherheitsbehörden besonders alarmiert. Der mutmaßliche Terrorist hat offenbar das Fußballstadion Geoffroy Guichard in Saint-Etienne, südwestlich von Lyon, ins Visier genommen.