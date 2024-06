Babler: „Renaturierungsshow“ beenden!

In einem Doppelinterview mit dem früheren Wiener Bürgermeister und aktuell Mitglied des SPÖ-Expertenrats Michael Häupl erklärt Babler der „Krone“ den roten Schwenk bei diesem Thema und positioniert sich als grüner Roter. Die Wiederherstellung von Wäldern, Flüssen und Mooren sei eines der wichtigsten politischen Felder heute, so Babler. Das einzige, was die Regierung dazu zu bieten habe, sei eine „Renaturierungsshow, bei der es der Ministerin darum geht, den schwarzen Peter hin und her zu schieben“. In Wahrheit gehe es um wichtige Sachen. „Wir brauchen eine Strategie. Wir haben in Österreich auch seit 1200 Tagen kein Klimaschutzgesetz, wir haben keine verbindlichen Klimaziele.“