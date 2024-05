Pleite-Schock bei Restaurants von Steffen Henssler

Schlechte Nachrichten für einen der bekanntesten Köche in Deutschland: Steffen Hensslers Sushi-Restaurants haben kein Geld mehr. Die Gesellschaften „GO by Steffen Henssler Delivery & Events GmbH“, die „GO Sushi & Delivery München GmbH“, die „GO Sushi & Delivery Frankfurt GmbH“ und die „S&M GO GmbH“ sind von der Pleite betroffen.