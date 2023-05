Deutscher Promiwirt verlangt Energie-Pauschale

„In Österreich wäre so ein Zuschlag nicht ratsam“

„Grundsätzlich gilt, dass gestiegene Preise in die Kalkulation mit einzurechnen sind. Ein derartiger Extra-Zuschlag ist mehr als entbehrlich“, so Mario Pulker, Gastronomie-Obmann der Wirtschaftskammer Österreich. Pulker, selbst Hotel- und Restaurantbesitzer, geht davon aus, „dass ein eigener Energiezuschlag für Unmut bei den Gästen sorgen würde“. Allerdings sei jeder für sich selbst verantwortlich.