Gastro-Löhne steigen heuer im Schnitt um 8 Prozent

Die Gastronomie kämpft seit Jahren mit einem Fachkräftemangel. Umso wichtiger ist für Gewerkschafter Berend Tusch ein guter Rahmen für die Beschäftigten: „Das ist ein erster Schritt, um das Arbeiten in der Branche attraktiver zu machen und mehr Leute für einen Einstieg in die Branche zu begeistern und sie auch zu halten.“ Ab Mitte 2025 werden die Mindestlöhne in der Branche überall bei mindestens 2000 Euro brutto liegen.