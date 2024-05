EU-Wahl: Dieses Prozedere lässt Schilling zittern

Wenn er sehr viele Vorzugsstimmen erhalten sollte, stehe er „selbstverständlich“ als Delegationsleiter zur Verfügung, sagte nämlich Thomas Waitz, Listenzweiter und Co-Vorsitzender der Europäischen Grünen, am Sonntag in der ORF-Sendung „Hohes Haus“. Einen Vorzugsstimmenwahlkampf will er aber nicht führen, Schillings Glaubwürdigkeit nicht anzweifeln.