Eltern-Spagat: Wer betreut Kinder in den Ferien?

In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland bleiben die Schulen von 29. Juni bis zum 2. September geschlossen, in den restlichen Bundesländern beginnen die lang ersehnten Sommerferien am 6. Juli und dauern bis zum 8. September. Für viele Kinder die schönste Zeit des Jahres – für ihre Eltern oft eine logistische Herausforderung. Denn neun Wochen Sommerferien plus einigen weiteren schulfreien Tagen im Jahr stehen üblicherweise fünf Urlaubswochen pro erwerbstätigen Erwachsenen gegenüber.