UEFA EURO 2024: Fahrplan zum Fußball-Fieber

Erst kürzlich ließ man am Küniglberg in das neue ORF-Sportstudio blicken, das vor allem im Rahmen des bevorstehenden Fußball-Spektakels der Euro 24 glänzen soll. Nun zeigt auch ServusTV, was man sich für das nationale Fußball-Fieber hat einfallen lassen. Der Salzburger Sender berichtet 120 Stunden live vom Fußball-Highlight des Jahres – 31 Spiele der EM in Deutschland zeigt ServusTV.