De Niro und Trump-Anhänger geraten aneinander

Vor dem Urteilsspruch im weltweit beachteten Schweigegeldprozess gegen Donald Trump liegen die Nerven blank. Vor dem Gerichtsgebäude in New York versammelten sich sowohl Anhänger als auch Gegner des Ex-Präsidenten – unter ihnen befand sich Hollywood-Star Robert De Niro. Er geriet nach einer Wahlkampfrede für Amtsinhaber Joe Biden in eine heftige Auseinandersetzung mit Trump-Anhängern.