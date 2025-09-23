Rasid Mahalbasic spielt wieder in Österreich

Rasid Mahalbasic ist nach 15 Jahren als Basketballprofi im Ausland „heimgekehrt“. Der 34-jährige Center hat beim BC Vienna unterschrieben, der somit seine zweite Station in Österreich wird. Bis 2010 hatte der 99-fache Nationalteamspieler den Dress der Wörthersee Piraten aus seiner Heimatstadt Klagenfurt getragen.
In den folgenden eineinhalb Jahrzehnten war der „Weltenbummler“ für 18 Clubs in 13 Ländern und auf vier Kontinenten tätig. Mahalbasic stand in Europa (u.a. Fenerbahce Istanbul/TUR, Sevilla, Lugo, Burgos/ESP, Oldenburg/GER) ebenso wie in Zenralasien (Almaty/KAZ), Nordafrika (Bengasi/LBA) sowie in Nordamerika (Xalapa/MEX) unter Vertrag, wo er vor seiner Rückkehr nach Österreich spielte.
In Nischny Nowgorod (RUS) hatte der Klagenfurter in der Saison 2015/16 seine Frau kennengelernt. Mit ihr hat er mittlerweile zwei Kinder im Alter von sieben und vier Jahren. Die Familie war auch der Hauptgrund für die „Heimkehr“ des Basketballprofis. Mit dem BC Vienna wird Mahalbasic nicht nur die heimischen Bewerbe (Meisterschaft, Cup) bestreiten, sondern auch in der Adriatic League (ABA-Liga) antreten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.