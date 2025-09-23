Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Heimgekehrt!“

Rasid Mahalbasic spielt wieder in Österreich

Sport-Mix
23.09.2025 09:05
Rasid Mahalbasic
Rasid Mahalbasic(Bild: APA/ERNST WEISS)

Rasid Mahalbasic ist nach 15 Jahren als Basketballprofi im Ausland „heimgekehrt“. Der 34-jährige Center hat beim BC Vienna unterschrieben, der somit seine zweite Station in Österreich wird. Bis 2010 hatte der 99-fache Nationalteamspieler den Dress der Wörthersee Piraten aus seiner Heimatstadt Klagenfurt getragen.

0 Kommentare

In den folgenden eineinhalb Jahrzehnten war der „Weltenbummler“ für 18 Clubs in 13 Ländern und auf vier Kontinenten tätig. Mahalbasic stand in Europa (u.a. Fenerbahce Istanbul/TUR, Sevilla, Lugo, Burgos/ESP, Oldenburg/GER) ebenso wie in Zenralasien (Almaty/KAZ), Nordafrika (Bengasi/LBA) sowie in Nordamerika (Xalapa/MEX) unter Vertrag, wo er vor seiner Rückkehr nach Österreich spielte.

In Nischny Nowgorod (RUS) hatte der Klagenfurter in der Saison 2015/16 seine Frau kennengelernt. Mit ihr hat er mittlerweile zwei Kinder im Alter von sieben und vier Jahren. Die Familie war auch der Hauptgrund für die „Heimkehr“ des Basketballprofis. Mit dem BC Vienna wird Mahalbasic nicht nur die heimischen Bewerbe (Meisterschaft, Cup) bestreiten, sondern auch in der Adriatic League (ABA-Liga) antreten.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
161.349 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
141.634 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.256 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1850 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1733 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1457 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Sport-Mix
„Heimgekehrt!“
Rasid Mahalbasic spielt wieder in Österreich
Kletter-Rekordler Amon
Physiker im Duell mit Schwerkraft und Tausendstel
Krone Plus Logo
Schönbrunn-Spektakel
Paris? Toll! New York? Cool! Aber nun kommt Wien!
Schubert weiter
Jessica Pilz bei WM in Qualifikation ausgeschieden
„Krone oder Kasperl“
„Killer Max!“ – „McLaren schmeißt die Nerven weg“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf