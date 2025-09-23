Rasid Mahalbasic spielt wieder in Österreich

In Nischny Nowgorod (RUS) hatte der Klagenfurter in der Saison 2015/16 seine Frau kennengelernt. Mit ihr hat er mittlerweile zwei Kinder im Alter von sieben und vier Jahren. Die Familie war auch der Hauptgrund für die „Heimkehr“ des Basketballprofis. Mit dem BC Vienna wird Mahalbasic nicht nur die heimischen Bewerbe (Meisterschaft, Cup) bestreiten, sondern auch in der Adriatic League (ABA-Liga) antreten.