Derby in Wien & leere Dosen in Salzburg!

Ein spannender Bundesliga-Herbst steht bevor, die Wiener Klubs treffen am Wochenende aufeinander und bei den Salzburgern läuft es nicht wirklich nach Wunsch. In Gelb-Rot – Der Fußball-Talk wird aber nicht nur über die Bundesliga gesprochen. Ebenfalls Thema: Ralf Rangnick und die fehlende Unterstützung der Politik sowie die Vergabe des Ballon d‘Or (auch wenn die Verleihung erst nach Aufzeichnungsbeginn stattgefunden hat).