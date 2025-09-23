„Lebensader“ Ganges verliert dramatisch an Wasser

Thomas Brezina stellt seine Produktionsfirma ein
Der mehr als 2500 Kilometer lange Ganges führt laut einer neuen Studie deutlich weniger Wasser. Dies gefährdet die Wasser- und Ernährungssicherheit von mehr als 600 Millionen Menschen.
Forschende berichten im Fachjournal „Proceedings of the National Academy of Sciences“ (PNAS), der Rückgang der Abflussmenge zwischen 1991 und 2020 sei „für das vergangene Jahrtausend beispiellos“.
Betroffen wäre die Versorgung von mehr als 600 Millionen Menschen im Einzugsgebiet.
Untersuchungen umspannen 1300 Jahre
