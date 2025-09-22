Vorteilswelt
Fund in Ecuador

112 Mio. Jahre alte Insekten in Bernstein entdeckt

Wissenschaft
22.09.2025 15:17
Insgesamt 21 Bio-Inklusen, wie diesen Zweiflügler (Bild), hat das Forschungsteam unter die Lupe ...
Insgesamt 21 Bio-Inklusen, wie diesen Zweiflügler (Bild), hat das Forschungsteam unter die Lupe genommen.(Bild: Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung)

In Ecuador haben Forscher erstmals Bernsteinfossilien aus der Kreidezeit auf dem südamerikanischen Kontinent entdeckt. Bemerkenswert seien die zahlreichen in Bernstein eingeschlossenen, rund 112 Millionen Jahre alten Insektenarten, teilte die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung am Montag in Frankfurt am Main mit.

Die Funde in Ecuador würden einen Einblick in ein bisher kaum erforschtes Waldökosystem des früheren Großkontinents Gondwana ermöglichen, hieß es am Montag. In etwa 60 Bernsteinproben entdeckte das Forschungsteam demnach insgesamt 21 eingeschlossene Insekten, sogenannte Bio-Inklusen. Darunter befanden sich unter anderem Zuckmücken, Käfer, Schlupfwespen und Weiße Fliegen. Auch ein Spinnennetzfragment blieb erhalten.

„Aus der Kreidezeit kennen wir solche Bio-Inklusen fast nur von Fundorten der Nordhalbkugel“, erklärte Mónica Solórzano-Kraemer vom Senckenberg-Forschungsinstitut und -Naturmuseum Frankfurt. „Unser Verständnis der Biodiversität und der Ökosysteme der Südhalbkugel, während der Zeit von vor 143,1 bis 66 Millionen Jahre, als die heutigen Kontinente sich vom Superkontinent Gondwana abspalteten, ist dagegen sehr begrenzt.“

Die Funde ließen „feuchte Bedingungen oder Süßwasserlebensräume wie Tümpel im damaligen Wald vermuten“, fügte Solórzano-Kraemer hinzu. „Wir gehen davon aus, dass vor 112 Millionen Jahren in Äquatorial-Gondwana ein feuchter, dicht bewaldeter Lebensraum existierte, der bereits von blühenden Pflanzen geprägt war.“

Lesen Sie auch:
99 Millionen Jahre alt
Haarige fossile Schnecke in Bernstein entdeckt
25.10.2022

Älteste Bernsteinfunde Südamerikas
Die Bernsteinfunde zählen demnach zu den ältesten bekannten Bernsteinvorkommen Südamerikas. Sie stammen aus der sogenannten Hollín-Formation, einer Sedimentgesteinsschicht, die sich über das Oriente-Becken in Ecuador erstreckt. Das Bernsteinvorkommen wurde dort erst kürzlich entdeckt.

„Die Bernsteine und ihre Einschlüsse ermöglichen es uns, eine ,Zeitkapsel‘ zu öffnen, um die Biodiversität und Ökosysteme der Südhalbkugel vor 112 Millionen Jahren zu erforschen“, resümierte Solórzano-Kraemer.

