Kritik an Ungarns Blockade bei Ukraine-Hilfe

„Wir wollen Frieden, es braucht die Unterstützung der Ukraine in allen Dimensionen“, erklärte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock am Montag. Deutschland werde weitere 60 Millionen Euro für humanitäre Hilfe zur Verfügung stellen. Das Geld soll vor allem in den Osten der Ukraine fließen. Baerbock betonte, wie „wichtig das gemeinsame Agieren für uns als Europäer ist. Wir haben in den letzten zwei Jahren erlebt, dass Europa stark ist, wenn es geschlossen agiert.“