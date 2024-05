Steirisches Paar zeigt großes Herz für die Ukraine

„Es ist uns wichtig, den Leuten die Dankbarkeit zu erweisen“, sagt Brandmüller. Insgesamt konnten sie durch ihr Engagement bereits Medikamente und Co. im Wert von 50.000 Euro in die Ukraine liefern. Dazu braucht es auch einiges an Mut: So haben die beiden in Cherson schon Druckwellen von Explosionen zu spüren bekommen. „Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich daran denke, was wir schon erlebt und gesehen haben“, sagt Brandmüller.