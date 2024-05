So rettete kleine Detektivin (7) ihren „Großfaul“

Es war am Viehofner See im St. Pöltner Stadtgebiet, als die Schwestern Sophia (7) und Leona (11) mit Mutter Corinna den schönen Nachmittag am Badeteich genossen. Stets mit dabei: Stofftier Großfaul. „Der Name kommt nicht von da her, dass Leona unseren Fauli gerne als Polster oder Lehne an einem Baum verwendet, sondern weil er so groß war wie sie, als er Familienmitglied wurde“, schmunzelte die St. Pöltnerin.