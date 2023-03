Wie kleine Detektivin (10) „Entführungsfall“ löste

Mutter-Tochter-Gespann startete Suchaktion

„Und so schmiedeten wir einen echten Detektiv-Plan“, schmunzelt Corinna. Nämlich zur selben Zeit wieder in den Park kommen und eine Umfrage starten - auch ein Flyer war im Nu gebastelt. „Leona war mit Feuereifer am Werk und fragte beharrlich nach dem Mann mit seinem auffälligen Hund.“ Bei einer Pensionistin landete sie schließlich einen Treffer! So konnte der Gesuchte „ausgeforscht“ werden.