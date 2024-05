EU-Asylpaket: Regeln auf Papier, aber totes Recht?

Denn das Land hat bereits angekündigt, es wolle keine Flüchtlinge aufnehmen, aber auch keine Ausgleichszahlungen – die dann verpflichtend wären – leisten. Innerhalb der verbleibenden Mitgliedsstaaten hat man sich noch nicht auf Sanktionen einigen können. „Man will diese ohnehin schon bröckelnde Solidarität, diesen bröckelnden Zusammenhalt in der Union nicht weiter gefährden. Aber das ist natürlich ein Problem, weil, wie gesagt, was nützen die schönsten und besten Regeln auf dem Papier, wenn sie im Grunde totes Recht sind und gar nicht in die Umsetzung kommen?“