Sanktionen „schaffen uns gewisse Möglichkeiten“

Wie berichtet, soll Putin erstmals zu einer Waffenruhe in der Ukraine bereit sein. In diesem Punkt ruderte er aber inzwischen wieder zurück. Ein Hindernis sei, dass die fünfjährige Amtszeit des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bereits abgelaufen sei. Da das Kriegsrecht herrscht, hatte das ukrainische Parlament keine neuen Präsidentschaftswahlen angesetzt. Selenskyj bleibt nun so lange im Amt, bis wieder neu gewählt werden kann.