Schatzsucher stürzte mehrere Meter Steilhang hinab

Der 50-Jährige aus Edt bei Lambach war am späten Freitagnachmittag mit seinem Sohn in Lambach mit einem Metalldetektor auf der Suche nach „interessanten“ Gegenständen. Als die beiden einen Gegenstand sahen, der ihr Interesse weckte, wollte der Vater einen Steilhang hinabklettern. Dazu hielt er sich an einem Ast fest. Dieser gab plötzlich nach und brach ab.