Künstliche Intelligenz am Ballermann

„Sommerparty am Strand, eo eo. Mit dem Drink in der Hand, eo eo. Alle tanzen so frei, eo eo. Die Nacht gehört uns zwei.“ Nobelpreisverdächtig klingt es nicht gerade, was sich die künstliche Intelligenz da zusammengereimt hat – soll es aber auch gar nicht, der vorgegebene Anspruch lag im Promille-Bereich. Im wahrsten Sinne des Wortes: Denn diese Textzeilen finden sich auf dem ersten KI-generierten Ballermann-Hit-Album „Kontrollierte Inseleskalation“ – Saufhits zum Mitgrölen aus der Retorte.