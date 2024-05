Die Operettenstars von morgen im großen Finale

Die oftmals „totgesagte“ Operette erlebt gerade wieder einen Aufschwung und ist auch in der Karriere einer Sängerin oder eines Sängers nicht wegzudenken. Der Boom wird durch einen Wettbewerb an der Linzer Bruckneruni gefördert – sogar das Publikum hat viel davon: Am Samstag, 25. Mai, findet das öffentliche Finale statt.