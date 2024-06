Schwerer Unfall mit historisch wertvollem Oldtimer

Ein Oldtimer aus den 1940er Jahren wurde bei einer Ausfahrt in Bad Goisern schwer beschädigt. Er stürzte in ein steiles Waldstück und blieb an einem Baum hängen. Beide Insassen waren verletzt im Unfallfahrzeug eingeschlossen. Feuerwehrleute mussten sie befreien. Die Bergung des historisch wertvollen MG SA Saloon gestaltete sich schwierig.