Nach Ausbau: Ölmühle liefert jetzt Kerne und Mehl

Die Verpackung ist zu 100% recyclingfähig – so preist die VFI die neue Ökoflasche für das Bona-Pflanzenöl an. Andererseits lässt der Speiseöl-Hersteller, der auch hinter Marken wie Ceres, Frivissa oder Kronenöl steht, mit seiner Bio-Ölmühle in Ennsdorf aufhorchen.