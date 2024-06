HTL-Schüler wollen mit Satellit hoch hinaus

Start am Dienstag

Wenn Austro Control, der Linzer Flughafen und das Bundesheer grünes Licht geben, soll der Satellit am Dienstagmorgen seinen Höhenflug antreten. Mit einem Wetterballon soll er bis in eine Höhe von rund 36 Kilometern aufsteigen, und dabei neben Fotos und Videos auch zahlreiche andere Daten wie Luftfeuchtigkeit und Geschwindigkeit messen. In der Zielhöhe soll der Ballon platzen, und die Sonde an einem Fallschirm wieder sanft herabsegeln. Aktuellen Windprognosen zufolge wird sie im Bezirk Freistadt landen, mehrere GPS-Sender sollen ein leichtes Wiederfinden sicherstellen. Wir wünschen einen guten Flug!