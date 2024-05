Grüne nur noch so groß wie Bierpartei!

Just am Tag der Pressekonferenz von Lena Schilling, in der die 23-Jährige zu den jüngsten Vorwürfen Stellung bezog, wurde eine neue Umfrage zur Nationalratswahl veröffentlicht: Die Grünen stürzen demnach auf acht Prozent ab, sind aktuell nur noch so groß wie die Bierpartei.