Riley Keough: Rührender Tribut an Mama und Bruder

In Graceland begraben

Keoughs jüngerer Bruder Benjamin hatte im Juli 2020 im Alter von nur 27 Jahren Selbstmord begangen. Mutter Lisa Marie verstarb am 12. Jänner mit 54 an einem Herzstillstand. Beide liegen nebeneinander in ihren Gräbern in Gracelands Meditation Garden - gleich neben dem Grab des „King“.