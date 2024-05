Erste Wasserstoff-Superjacht wird zu Ladenhüter

Wasserstoff wird in riesigem Tank bei -253 Grad gelagert

Doch das wirklich Einzigartige an der neuen Jacht ist im Maschinenraum zu finden. Das Schiff hat einen 92 Kubikmeter großen Wasserstofftank, in dem das Gas bei -253 Grad Celsius gelagert wird. Der Tank ist bis zu zehnmal so groß, wie es für das Energieäquivalent von Dieselkraftstoff nötig wäre – denn aus Sicherheitsgründen muss dieser doppelwandig ausgeführt sein.