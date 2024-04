Bub (13) sticht Mitschüler Schere in den Kopf

Schockierender Vorfall bei einer Bildungseinrichtung in Wien-Brigittenau: Kurz nach Unterrichtsschluss – gegen 13 Uhr – soll es dort zu einem Angriff mit einer Schere gekommen sein. Ein erst 13 Jahre alter Bub soll dabei seinem Mitschüler am Nachhauseweg das Werkzeug in den Kopf gestochen haben. Dem Teenager droht nun eine Anzeige, wie Polizeisprecher Mattias Schuster der „Krone“ am Montag bestätigt.