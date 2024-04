Wilde Rauferei in Schule: Bursch zückte Messer

Brutale Übergriffe

Zu unfassbaren Szenen wie diesen kam es vor wenigen Tagen in einem steirischen Bezirks-Gymnasium. Informationen der „Steirerkrone“ zufolge gerieten zwei Jugendliche nach dem Unterricht in Streit. Ein Wort gab das nächste, dann flogen die Fäuste. Mitschüler wurden Zeugen der brutalen Übergriffe. Einen Tag später, am 12. April, verlagerte sich der Konflikt zwischen den beiden Burschen in das Schulgebäude.