„Mehr Sachleistungen statt dauerhaft Sozialhilfe“

Hunderte Mails sind bislang in der Redaktion eingegangen – seitenlange Ideen, wie sich die Integration von Zuwanderern in Wien verbessern lässt. Längst nicht alle schlagen nur Kürzungen vor. In den Schreiben finden sich unzählige Maßnahmen, wie die eines Lesers, der anonym bleiben möchte, und der die Gleichberechtigung in Österreich durch gewisse Flüchtlinge „torpediert“ sieht.