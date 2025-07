Wienerin (47) totgeprügelt: 15 Jahre Gefängnis

Er brüllt mit verzerrtem Gesicht, zerrt an der Kleidung der am Boden liegenden Doris Z. Sie schreit um Hilfe – kurz bevor sie der 20-Jährige wieder in die Wohnung schleift. Und dort weiter auf sie einprügelt. „Er malträtiert das Opfer mit Händen und Füßen so stark, dass es noch vor Ort verstarb“, beschreibt die Staatsanwältin jetzt im Wiener Landl das weiter, was auf der kurzen Videosequenz, aufgenommen von Nachbarn, nicht mehr zu sehen ist.