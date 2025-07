Nizza: Bürgermeister protestiert auf Gummiboot

So viel Verschmutzung pro Tag durch wie 30.000 Autos

Auch der öffentlichkeitswirksame Protest trug keine Früchte, sodass Estrosi wieder in sein Büro zurückkehren musste. Doch er lässt nicht locker und will verhindern, dass die hohen Emissionen von Schwefeldioxid, Stickoxiden und Feinstaub weiterhin die Luft in Nizza verpesten. Ein Tag in der Bucht verursache so viel Luftverschmutzung wie 30.000 Autos, rechnet Estrosi vor. Und wenn die Kreuzfahrtschiffe wieder in See stechen, ließen sie ihre Abwässer ins Meer ab, so der Bürgermeister weiter.