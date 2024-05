Echt jetzt? Mit Nazikeule gegen Lena Schilling

Donnerstagnacht noch schnell bei „Gute Nacht Österreich“ vorbeigezappt in der Hoffnung, es gebe wenigstens dort was zu lachen. Peter Klien macht sich gerade über Lena Schilling lustig, das gehört bestimmt zum Anforderungsprofil eines Polit-Satirikers. Dann spielt er einen Videoausschnitt, in dem die grüne Spitzenkandidatin auf einer Wahlkampfbühne herumturnt und „Klima!“ ins Mikro ruft. Anschließend hält sie das Mikro ins Publikum, das „Schutz!“ ruft. „Ich sag Klima, ihr sagt Schutz!“ „Klima, Klima, Klima!“ „Schutz, Schutz, Schutz!“ Erinnert irgendwie an Animation im Ferienlager.