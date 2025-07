„Du bist wichtig“ – das gilt für Mensch und Tier!

„Erreicht man das Tier, erreicht man oft auch den Menschen“, sagt Eva Wistrela-Lacek. „Dann erzählen sie, dass sie selbst seit Jahren nicht beim Arzt waren. Für Mensch und Tier gilt gleichermaßen: Auf der Straße wird niemand gesund.“ Was in der neunerhaus Tierarztpraxis geschieht, ist kein Wunder – es ist gelebte, pragmatische Menschlichkeit, die genau dort wirkt, wo das System an seine Grenzen stößt.