Ein ÖSV-Athlet soll Konrad zum Toursieg führen

Die „Tour of Austria“ 2025 startet am Mittwoch mit der ersten Etappe in Steyr. Die „Glockneretappe“ fehlt heuer allerdings. Trotzdem hat die Rad-Rundfahrt durch Österreich viel Kärnten in sich. Ein Klagenfurter hat mit seinem Team Chancen auf den Gesamtsieg und erstmals startet auch ein Kärntner Klub.